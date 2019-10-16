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مدير شرطة محافظة دومة الجندل يستقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف

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مدير شرطة محافظة دومة الجندل يستقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف

مدير شرطة محافظة دومة الجندل يستقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=786518
المناطق_محمد الحسن

استقبل سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٢-١٤٤١ هـ فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي يرافقه الشيخ تركي الزيد والشيخ فهيد الفريح رئيس الهيئة بالمحافظة .
حيث ان الزيارة تهدف إلى رفع مستوى التعاون، والتأكيد على تكاملية العمل وزيادة التنسيق بين الجهتين، مشيرًا إلى أنه تم خلال الزيارة مناقشة القضايا والمواضيع المشتركة، لتذليل كافة المعوقات بهدف سرعة الإجراءات وتطبيق الأنظمة والتعليمات، لما فيه تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمـواطن والمقيم .والله الموفق

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