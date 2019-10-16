هدف: 60 ورشة عمل تستهدف الطلاب والباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في “لقاءات الدمام”

يحتضن ملتقى “لقاءات الدمام 2019“، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في 27 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، 60 ورشة عمل متخصصة في تأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، وموجهة للطلاب والطالبات ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، وأصحاب الأعمال والموظفين.

وتناقش موضوعات ورش العمل الموجهة للطلاب والطالبات، التخطيط لمهن المستقبل، والتعرف على الميول المهنية، والتهيئة لدخول سوق العمل، ومهارات التواصل، وحل المشكلات، والتخطيط الشخصي.

وتتطرق ورش العمل الموجهة لرواد ورائدات الأعمال، إلى كيفية بناء المشروع الريادي، والتسويق الرقمي، ونموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية، ودعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والثقافة العمالية، والتميز المؤسسي، والامتياز التجاري وكيفية بناء العلامة التجارية والتخطيط المالي للمشاريع الصغيرة.

وفي مسار الباحثين والباحثات عن عمل، تناقش الورش مهارات بناء السيرة الذاتية والهوية الشخصية، واستكشاف الخيارات المهنية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التخطيط للبحث عن وظيفة، كما تناقش الورش الموجهة للموظفين والموظفات، الذكاء العاطفي والاندماج الوظيفي، وحل المشكلات واتخاذ القرار، والتواصل في بيئة العمل، والعمل التطوعي، والابداع والابتكار، وأهمية التوازن بين العمل والحياة.

كما يحظى أصحاب الأعمال، بورش عمل متخصصة في مهارات القيادة الشخصية، والتواصل الارشادي في بيئة العمل، والتعامل مع ضغوط العمل، وحقوق وواجبات الموظف، والثقافة العمالية، ورحلة التعلم والتطوير.

ويعقد “هدف” ملتقى لقاءات الدمام 2019، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية. كما يســتهدف الملتقى عملاء “هدف” المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.