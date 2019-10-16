دراسة جديدة: النظام الغذائي الصحي يمنع الاكتئاب لدى الشباب

المناطق - الرياض

أدى الالتزام بنظام غذائي صحي لمدة ثلاثة أسابيع إلى تحسن أعراض الاكتئاب، لدى البالغين في سن الدراسة الجامعية. كما أن الأشخاص الذين استمروا في اتباع هذا النظام الغذائي لمدة ثلاثة أشهر أبقوا على تحسين نظرتهم للحياة، وفقاً لتجربة عشوائية صغيرة حول النظام الغذائي والاكتئاب.

وقالت هيذر فرانسيس، عالمة نفس بجامعة “ماكواري” الأسترالية والمؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت في مجلة “PLOS One”: “التقليل من تناول الطعام المعالج وزيادة استهلاك الفاكهة والخضار والأسماك أدى إلى تحسن في أعراض الاكتئاب”.

وأضافت فرانسيس أن “المراهقين في الدراسة الذين زادوا من استهلاك الفاكهة والخضار أظهروا تحسناً كبيراً، ولم يتغير الشعور بالإكتئاب لدى أولئك الذين لم يغيروا نظامهم الغذائي منذ بداية الدراسة”.

التركيز على الأطعمة الصحية

وطُلب من المشاركين في الدراسة تقليص الكربوهيدرات المكرّرة، والسكر، واللحوم الدهنية أو المصنعة، والمشروبات الغازية. وقالت فرانسيس إن الأغذية عالية التجهيز أظهرت زيادة في الالتهاب وهو عامل خطر للاكتئاب.

وخلال الأسابيع الثلاثة من الدراسة، طُلب من المراهقين تناول الأطعمة التالية يومياً: 5 حصص من الخضار، بين 2 و3 حصص فاكهة، 3 حصص من الحبوب، 3 حصص من البروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهن، أو الدواجن، أو البيض، أو السمك (حتى ثلاث مرات في الأسبوع)، 3 حصص من الألبان غير المحلاة، 3 ملاعق كبيرة من المكسرات والبذور، ملعقتان من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الكركم والقرفة.

وقالت فرانسيس إن الكركم والقرفة يتمتعان بخصائص مضادة للالتهابات، وكذلك الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والأسماك.