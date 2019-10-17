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برقم قياسي رائع.. نجم ليفربول إلى موسوعة “جينيس”

برقم قياسي رائع.. نجم ليفربول إلى موسوعة “جينيس”
http://almnatiq.net/?p=786548
المناطق - وكالات

بعد موسم استثنائي أنهاه ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا، حقق نجم الفريق الإنجليزي الشاب ترنت ألكسندر أرنولد إنجازا شخصيا أدخله إلى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن الظهير الأيمن الدولي نجح خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في صناعة 12 هدفا، وهو أعلى رقم يحققه مدافع في موسم واحد على مدار تاريخ البطولة.

وكان الرقم السابق، صناعة 11 هدفا، مسجلا باسم أندي هينشكليف مدافع إيفرتون، المنافس الرئيسي لليفربول في المدينة البريطانية، قبل أن ينجح أرنولد (21 عاما) في تخطيه.

وقال نجم المنتخب الإنجليزي عقب دخوله موسوعة “غينيس”: “إنه شرف. دائما أتطلع للتفوق ومساعدة فريقي لخلق أكبر عدد من الفرص”، مؤكدا أنه لم يكن ليحقق هذا الرقم لولا تعاون زملائه.

وقدم أرنولد موسما مميزا مع ليفربول خلال الموسم الماضي، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، ولا تنسى الجماهير دوره المميز في المباراة التاريخية أمام برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

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