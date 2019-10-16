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وحدة الضمان النسوي بالعظيم تطلق مبادرات مجتمعية مع عدد من الجهات لذو الدخل المحدود .

وحدة الضمان النسوي بالعظيم تطلق مبادرات مجتمعية مع عدد من الجهات لذو الدخل المحدود .

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بلدية غرب الدمام تضبط طنين مواد غذائية في منزل تم تحويله لمستودع مخالف

بلدية غرب الدمام تضبط طنين مواد غذائية في منزل تم تحويله لمستودع مخالف

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المنطقة الشرقية

جامعة تبوك تدشن 250 خدمة مجتمعية

جامعة تبوك تدشن 250 خدمة مجتمعية
http://almnatiq.net/?p=786567
المناطق- تبوك :

دشنت جامعة تبوك ممثلة بوكالة التطوير والجودة الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة بواقع يصل إلى 250 خدمة مجتمعية للعمادات والكليات بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ومديري الإدارات الحكومية وقيادات الجامعة.
وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة وتطورها في ظل رؤية المملكة 2030 عقب ذلك دشن معالي مدير الجامعة الخدمات المقدمة، وقال: “إن جميع مؤسسات التعليم في العالم تؤدي رسالتها عبر ثلاثة محاور هي: مرحلة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع”.
وأوضح أن الجامعة يدرس بها 39 ألف طالب وطالبة، تسعى من خلالهم إلى ايجاد التأثير الإيجابي على الأسرة والمجتمع، حرصا من الجامعة على هذا الجانب، إضافة إلى التعاون وعقد الشراكات مع الإدارات الحكومية والخاصة وتحقيق أدوار تكاملية خدمة للوطن.

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