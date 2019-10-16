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وحدة الضمان النسوي بالعظيم تطلق مبادرات مجتمعية مع عدد من الجهات لذو الدخل المحدود .

وحدة الضمان النسوي بالعظيم تطلق مبادرات مجتمعية مع عدد من الجهات لذو الدخل المحدود .

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بلدية غرب الدمام تضبط طنين مواد غذائية في منزل تم تحويله لمستودع مخالف

بلدية غرب الدمام تضبط طنين مواد غذائية في منزل تم تحويله لمستودع مخالف

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أمانة الاحساء .. مُصادرة ” 1041 دواجن ” في مسلخ عشوائي بـ ” مزرعة “

أمانة الاحساء .. مُصادرة ” 1041 دواجن ” في مسلخ عشوائي بـ ” مزرعة “

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تعافي الخيرية تسلم أربع وحدات سكنية للمستفيدين من خدماتها بالتنسيق مع الإسكان التنموي

تعافي الخيرية تسلم أربع وحدات سكنية للمستفيدين من خدماتها بالتنسيق مع الإسكان التنموي

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في أول مزاد بعد تطويره : ” شاهين ” قرناسة وافية بحرية تحصد 82,000 ريال في ‎حفرالباطن

في أول مزاد بعد تطويره : ” شاهين ” قرناسة وافية بحرية تحصد 82,000 ريال في ‎حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=786568
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

شهد مزاد الصقور بمحافظة حفرالباطن الذي أقيم مساء امس الثلاثاء إقبالاً كبيراً ، وسط حضور ملاك الصقور من مختلف المناطق و المحافظات ، وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول ، حيث يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد، إذ وصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال كأعلى سعر في مزاد حفرالباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
من جانب آخر ، تفقد سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير .

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