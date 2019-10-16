بلدية الخبر تزرع 400 شجرة سدر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة” حديقتي بستاني “

الخبر - المناطق

أطلقت بلدية محافظة الخبر (إدارة الحدائق والتجميل ) المرحلة الثانية من مبادرة ” حديقتي بستاني ” وذلك بزراعة 400 شجرة سدر في عدد 10 حدائق عامة و وذلك استمرار للمرحلة الأولى التي انطلقت العام المنصرم، وتم خلالها زراعة 1000 شجرة مثمرة في 68 حديقة.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية تواصل المضي قدماً على طريق المسيرة الخضراء، وتوسيع خارطة المسطحات الخضراء، ومضاعفة أعداد الأشجار، هذا بالإضافة إلى حصاد العديد من المنافع، منها تعزيز هوية الحدائق بإدخال عناصر جديدة من الأشجار المثمرة والتي يستفيد منها سكان الحي , موضحا بأنه خلال المرحلة الأولى تم زراعة أشجار الجوافة والمانجو واللوز والسدر والتين والليمون والتوت والموز والرمان وجميعها تم انتاجها في مشتل بلدية الخبر, مضيفا أن وجود الأشجار المثمرة في جميع الحدائق تشساهم في تخفيف نسبة التلوث في الهواء، بالإضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار المثمرة في خلق منظر جمالي، والاستفادة من ثمرها, مشيرا بأن هذه الأشجار التي تم زراعتها اختيرت كونها تتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة.