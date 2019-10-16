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المنطقة الشرقية

تعليم الشرقية يطلق خدمة “اسألنـي” لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية

تعليم الشرقية يطلق خدمة “اسألنـي” لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية
http://almnatiq.net/?p=786570
الدمام - عبدالله السعيدي

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، صباح اليوم الاربعاء برنامج الهاتف “الاستشاري المركزي ” اسألني” والذي يأتي ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تقدمها إدارة التوجيه والارشاد بتعليم المنطقة، وذلك بحضور المساعد للشئون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، ومدير إدارة التوجيه والارشاد أحمد الفريدان، وبحضور رئيس وحدات الخدمات الارشادية سعيد القحطاني.
وقد استمع مدير التعليم ومساعده، لشرح تفصيلي حول خدمة الهاتف الاستشاري “اسألني” والذي قدمه رئيس وحدات الخدمات الارشادية سعيد القحطاني، يأتي في مقدمتها الوقوف على الهدف الحقيقي من الخدمة والمتمثلة في تقديم الاستشارة المتخصصة والعون لمن يحتاج المساعدة أو التوجيه من أولياء الأمور والطلبة، إلى جانب مساعدة الأسرة في إيجاد فرص تحسين لمن تعاني خللاً في التعامل مع الابناء، بالإضافة إلى ايجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، وصولاً إلى تزويد الاسرة بما هو جديد في الميدان التربوي والتعليمي وتنمية الشعور بالمسئولية لتظافر الجهود باعتبار التعليم مسئولية الجميع .

بدوره أكد مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، حرص ادارته وقياداتها على ترجمة توجهات وزارة التعليم، والمتمثلة في تبني المبادرات والبرامج الهادفة والنوعية والتي من شأنها تجويد خارطة العملية التربوية والتعليمية في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة “وفقها الله” لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 .

إلى ذلك أوضح مدير إدارة التوجيه والارشاد أحمد الفريدان، بأن خدمة الهاتف الاستشاري تستقبل اتصالات المستفيدين بمعدل (ساعة واحدة اسبوعياً) كل يوم اثنين في فترة الدوام الرسمي, والتي تبدأ من الساعة الـ ( 11 إلى 12 ظهراً ) لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية أو الاجتماعية المناسبة للمستفيدين وذلك من قبل مختصين من مشرفي إدارة التوجيه والإرشاد على الخط الهاتفي والمخصص للبرنامـــــــــج ( 0138252156 ) .

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