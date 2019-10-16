أمانة الاحساء .. مُصادرة ” 1041 دواجن ” في مسلخ عشوائي بـ ” مزرعة “

الاحساء - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان خطط وبرامج المتابعة الشاملة المتواصلة من قبل وكالة البلديات لانشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية اسفرت عن ضبط بلدية المبرز امس الأول بمشاركة القطاعات الأمنية ذات العلاقة ، مسلخاً عشوائياً للدواجن في احدى المزارع يتم تشغيله من قِبل وافدين مخالفين للوائح والانظمة البلدية ومعايير السلامة المهنية في بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط ، مضيفاً.. وعمد القائمين عليه بذبح وتجهيز الدواجن وابتياعها على الأهالي ، وذلك وفق ماافاد به رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري والذي أشار الى انه تم مصادرة 1041 دواجن تظهر عليها علامات المرض وأخرى مذبوحة ،بالإضافة الى 300 ” طائر بط ” ، وتم اغلاق موقع المزرعة احترازياً وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218 ، مؤكداً على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة وتداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.