بلدية غرب الدمام تضبط طنين مواد غذائية في منزل تم تحويله لمستودع مخالف

الدمام - المناطق

كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني عن ضبط طنين من المواد الغذائية، في أحد المنازل داخل الأحياء السكنية، جرى تحويله إلى مستودع للمواد الغذائية.

وقال أن البلدية تلقت بلاغ يفيد بالاشتباه بمنزل جرى إعداده كمستودع لتخزين المواد الغذائية، وعلى الفور باشرت فرق مراقبي إدارة الأسواق ومراقبه الموقع، وبعد التأكد من صحة البلاغ جرى التنسيق ومداهمة الموقع، وضبط فيه طنين من المواد الغذائية بالمنزل الذي جرى تحويله إلى مستودع، حيث جرى حصر جميع المواد الغذائية، تمهيدا لاستكمال باقي الاجراءات النظامية.

وبين المهندس فيصل القحطاني أن البلدية تتعامل بشكل سريع مع البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في نطاق التخديم للبلدية، مؤكدًا استمرار البلدية في مواصلتها للجولات التفتيشية على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها، وذلك حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين، داعيا في الوقت نفسه جميع المواطنين للإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940