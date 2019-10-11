وحدة الضمان النسوي بالعظيم تطلق مبادرات مجتمعية مع عدد من الجهات لذو الدخل المحدود .

حائل- مشعل المري

اطلقت وحدة الضمان النسوي بالعظيم شرق حائل أحدی مبادرات الوحدة النسائيه والشراكة المجتمعيه مع بعض الجهات الحكومية والعسكرية

في مقر الوحدة بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد ومحافظ محافظة سميراء الاستاذ عبدالله الهذيلي ومدير عام بنك التنميه الاجتماعية بحائل صالح المطيري ومدير عام الضمان الاجتماعي بحائل خالد العامر ومدير الضمان الاجتماعي بحائل ناصر السعدون ومدير قسم المشاريع في بنك التنميه بحائل تركي المشاري

ورئيس اللجان بالتنميه بحائل عبدالله السلامه ورئيس اللجنه بالتنميه الاجتماعيه بالعظيم عبدالله سعود اللغيصم وأعضاء لجنة التنميه بالعظيم

واستهدفت مناسبة الحفل مستفيدي الدخل المحدود بغية عرض منتجات بنك التنمية لمستفيدي الضمان والمواطنين ذو الدخل المحدود عن أبرز الفرص المتاحة لهم بما يشمل كافة المنتجات الاجتماعية مع عرض مرئي عن المبادرات مع الجهات الأخرى لعام ١٤٤٠ وعرض مماثل بروجكتر عن احصائيه عمل الضمان بالحيثيات وعرض مرئي عن انطباع سنابيات لمستفيدي الضمان وتقييم خدمتهم لعمل الوحده من إدارة ومنسوباتها .

بدوره عدّ مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد مثل هذه المناسبات المهمة أنها تعمل من خلال أهدافها في تحويل فئات المستفيدين من خدمات الضمان من الرعوية إلى التنموية ليكونوا فاعلين في المجتمع ، بما يواكب رؤية المملكة 2030 ، معربًا عن سعادته بتكاتف كافة الجهات المشاركة مما أسهم في نجاحه .