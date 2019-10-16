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هيئة التخصصات الصحية والإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة توقعان اتفاقيتي تعاون

هيئة التخصصات الصحية والإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة توقعان اتفاقيتي تعاون
http://almnatiq.net/?p=786611
المناطق _ الرياض

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، اليوم اتفاقيتي تعاون، الأولى لتطوير مركز الدراسات العليا لطب الأسرة، والاتفاقية الثانية لتنفيذ برامج تدريبية في (مساعد طبيب أسنان، مساعد رعاية التمريض)، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
ووقّع الاتفاقيتين من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع المدير العام للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقيتين إلى سد النقص الكبير الذي تعاني منه الخدمات الصحية بالمملكة والمتمثل بشكل واضح في قلة عدد الأطباء في مجال طب الأسرة وتأهيل وتدريب مساعدي طبيب الأسنان ورعاية التمريض، وإلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير.
وأشار مدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية سوف تسخر كل ما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية بهدف تطوير مركز للدراسات العليا لطب الأسرة وذلك لتأهيل كوادر سعودية يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، وأضاف أن الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة من المنشآت الصحية الرائدة في تنفيذ البرامج التدريبية لما تمتلكه من أماكن متخصصة في مجال التدريب والتطوير، والتي سوف تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير كوادر سعودية مؤهلة في عدد من المجالات الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة من إعداد وتأهيل الكوادر الصحية.

 

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