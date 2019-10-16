“مركز التميز” في تعليم القصيم يحصل على “شهادة الآيزو في الجودة”

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حصل مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على شهادة الآيزو في الجودة (ISO 9001:2015) في مجال جودة العلميات الإدارية، محققًا الأسبقية من بين جميع مراكز التميز على مستوى وزارة التعليم في المملكة.

وقد استقبل مدير عام تعليم القصيم صالح الجاسر، وبحضور عدد من القيادات التعليمية، في مكتبه بمقر الإدارة العامة بمدينة بريدة، اليوم، مدير مركز التميز في الإدارة العامة عبد الله الحبيتر، ومنسوبي المركز، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود وقدرات أثمرت منجزًا يحسب لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم، والمتمثل بالحصول على شهادة الآيزو في مجال جودة العمليات الإدارية.

وأكد الجاسر، فخر واعتزاز منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة بما حققه المركز من تميز يضاف إلى مسيرة الإبداع التي تميزت بها الإدارة العامة، بطلابها ومنسوبيها، معربًا عن جزيل تقديره وامتنانه لمدير مركز التميز، وكافة ممثلي المركز في قطاعي البنين والبنات، على هذا المنجز الكبير.

وأوضح مدير مركز التميز عبدالله الحبيتر، أن شهادة الآيزو ( ISO 9001:2015) والتي حصل عليها المركز في مستوى الجودة وإدارة العمليات، تعد ثمرة جهود كبيرة، وقف خلفها دعم ومتابعة المدير العام، والعمل الحثيث من قبل المساعدة التعليمية هيفا اليوسف، حيث تم اعتماد تطبيق الدليل الإجرائي لمراكز التميز والمعتمد من أمانة جائزة التعليم للتميز بوزارة التعليم، ومن ثم تشكيل الفريق والتدريب والتأهيل لفريق العمل في القطاعين، وإنشاء دليل الجودة، وصولاً إلى التدقيق الخارجي، وبمتابعة من إدارة قياس الأداء بالإدارة العامة، من خلال تدريب منسوبي المركز، والمتابعة لسير تطبيق نظام الجودة في المركز.

وأعرب مدير مركز التميز في الإدارة العامة لتعليم القصيم عبد الله الحبيتر، عن شكره وتقديره لكل منسوبي مركز التميز في قطاعي البنين والبنات، وخص بالشكر مساعدة مدير المركز الجوهرة المحيميد، الذين بذلوا جهوداً غير عادية، بكل المقاييس للحصول على الشهادة، والتي تعكس كفاءتهم، مؤكداً أن المركز يفخر أن يضم هذه النخبة المتميزة من الخبرات، التي حرصت على رفع مستوى خدماته الإدارية، بمنهجية علمية، ووفق نظام عالمي.

وأوضح مدير مركز التميز، بأن شهادة الآيزو ( ISO 9001:2015) هي نظام لإدارة الجودة في المؤسسات، ويعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، والذي يمكن من خلاله الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجهة لأعلى المستويات، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال الإدارية، وعلى التنافس بأعلى المستويات، ويوفر النظام القدرة على تلبية احتياجات العملاء بفاعلية، ويحفز الموظفين على الاندماج بالعمل بطريقة أكثر فاعلية.

مشيرًا، إلى أن مركز التميز وحدة إدارية مرتبطة بالمدير العام، وهو معني بتحقيق التميز واستدامته ورعاية الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يشرف المركز على عدة جوائز محلية وخليجية ودولية، منها جائزة التعليم للتميز، وجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز، وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، وجائزة خليفة التربوية، وجائزة القصيم للتميز والإبداع.