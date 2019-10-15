تعليم الباحة يستضيف مهرجان الرياضة المدرسية للصغار

المناطق _ الباحة

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب “النشاط الرياضي” مهرجان الرياضة المدرسية للصغار ” المرحلة الابتدائية ” بمشاركة 8 إدارات تعليمية في لعبتي كرة القدم وكرة السلة والذي سينطلق خلال الفترة 21 – 25 / 2 / 1441 هـ، ويستمر على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 200 طالب يمثلون 8 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

يأتي ذلك في حين أعلنت الإدارة جاهزيتها لاستضافة البرنامج خلال الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم الأربعاء 18 / 2 / 1441 هـ بأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين الأستاذ علي عوضه مديس والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد عمر والمساعد للخدمات المساندة الأستاذ علي حمدان الغامدي

ورحب مدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني بضيوف المنطقة مؤكدًا اعتزازه وزملائه باستضافة الإدارة العامة مثل هذه المناشط والتي دأبت الإدارة على تنفيذها واستضافتها وذلك إيمانًا منها بدورها الكبير في تحقيق الأهداف والقيم والتوجهات الإيجابية التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها من خلال اعتمادها ورعايتها لمثل هذه المناشط والتي تأتي وفق السياسة التعليمية ورؤية المملكة ودعما لصناعة سواعد فتية تجمع بين العلم والتربية والرياضة.

وعدّ المدير العام هذه الدورة الرياضية واحدة من أهم الفعاليات التربوية التي من شأنها تعزيز شخصية الطالب المتكاملة وتنمية مهاراته وتوجيهه التوجيه السليم بما يخدم مجتمعه ووطنه وفق التطلعات المرجوة في بناء الشخصية المتزنة وذلك في بيئة تربوية رياضية.

من جهته أكد مدير إدارة نشاط الطلاب الأستاذ محمد يحيى مهدي أنه قد تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بهذه الدورة سعيًا نحو تحقيق أهدافها، مشيرا بأنه تم تشكيل اللجان الخاصة وتوصيف مهامها وتجهيز مواقع وملاعب البطولة مبينا بأنها ستقام في 3 مواقع مختلفة هي (ملعب العنقري والصالة الرياضية بمدرسة ابتدائية ومتوسطة بشير والصالة الرياضية بمدرسة وادي فيق) بمشاركة فرق “تعليم المهد والأحساء ونجران والعلا وعسير والحدود الشمالية والبكيرية وظهران الجنوب وشرورة والدوادمي وسراة عبيدة بجانب المستضيف فريق تعليم الباحة” .

إلى ذلك أوضح رئيس قسم النشاط الرياضي الأستاذ سعيد سعدي عفتان بأنه قد تم الانتهاء من وضع الضوابط والتعليمات واللوائح الخاصة بالبطولة وفق قوانين اللعبة المعتمدة كما تم اعتماد أسماء الحكام لكل لعبة، مضيفًا الى أن الجميع يسعى من خلال هذه البطولة لبث روح المنافسة النبيلة ونشر ثقافة الألعاب الرياضية واكتشاف المواهب وإعدادها بما يضمن جعلها رافدًا هامًا للرياضة الوطنية بمختلف الألعاب.