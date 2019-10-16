سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وقدم الدكتور زمان تعريفًا عن الهيئة والمراكز التابعة لها والرسالة التي تقوم عليها، لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مشيراً إلى المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض على الإمكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.

وشدد سموه على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة وضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.

وفي ختام اللقاء قدم معالي رئيس الهيئة لسمو أمير منطقة الرياض التقرير السنوي للهيئة وعدد من التقارير والاطارات التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.