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أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة اهالي محافظة العقيق ومدير الجوازات بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=786634
المناطق _ الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم رئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة العقيق التي تم اعتمادها من قبل سمو أمير المنطقة حديثا .وفي بداية الاستقبال رحب سموّه بالجميع متمنيا لهم التوفيق لخدمة المحافظة وأهلها.
واستعرض رئيس اللجنة الشيخ محمد بن سعد بن شباب أهداف اللجنة ومهامها حيث ترفع احتياجات الأهالي لمحافظ العقيق كونها همزة وصل بين المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية وتقوم اللجنة بمقابلة الزوار من مسؤولي الوزارات والاهتمام بالمناسبات الرئيسية كالعيدين واليوم الوطني كذلك متابعة المشاريع التي تقام بالمحافظة وكل ما يخص الشأن العام للأهالي.
واشاد سمو امير المنطقة بعمل لجنة اهالي العقيق حاثا على بذل الجهود للارتقاء بالمحافظة والمتابعة المستمرة لمصالح المحافظة من مشاريع وغيرها والحرص على مساندة لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة.
من جهته اعرب بن شباب بإسمه ونيابة عن اعضاء اللجنة بالغ الشكر والتقدير لسمو امير المنطقة على اعتماده للجنة وحرصه ومتابعته لأعمالها واعدا ببذل الجهد لخدمة المحافظة واهلها.
من جهة ثانية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتبه في الإمارة اليوم ، مدير جوازات المنطقة العميد عويد بن زهزوم العنزي ، بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة .وقدم سموه التهنئة للعميد العنزي بهذه الثقة الملكية ، متمنياً له التوفيق والسداد وبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين بالباحة .وأشاد سموه بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم انجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها الدولة أيدها الله وبالمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منوهاً سموه بالجهود المباركة التي يبذلها مسئولي وموظفي جوازات الباحة لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
من جانبه عبر مدير جوازات الباحة عن خالص شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة ، مؤكداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة ، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها الرشيدة .

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