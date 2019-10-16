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برعاية أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يفتتح “يوم الغذاء العالمي”..

برعاية أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يفتتح “يوم الغذاء العالمي”..

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس دولة فلسطين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس دولة فلسطين

أبرز المواد

برعاية أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يفتتح “يوم الغذاء العالمي”..

برعاية أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يفتتح “يوم الغذاء العالمي”..
http://almnatiq.net/?p=786657
الدمام _ فهد المريخي
‎برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير
‎سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله-  أمير المنطقة الشرقية، افتتح سعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال ص اليوم (الأربعاء)، فعاليات يوم الغذاء العالمي التاسع وثلاثون تحت شعار: «أفعالنا هي مستقبلنا، نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم»، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وذلك بمقر مخيم فرع الوزارة بالواجهة البحرية في كورنيش الدمام.
وبين سعادة وكيل الإمارة حرص واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه، على رعاية ودعم الفعاليات التوعوية، والتي تضيف بعداً تنموياً واستدامة في المنطقة، مؤكداً أهمية النظر بعين فاحصة لمستقبل الغذاء، والوعي بدور تأثير تصرفاتنا اليوم على مستقبل الغذاء في المنطقة.
‎من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن المعرض يقام بمشاركة 16 جهة تتضمن جهات حكومية وخاصة وبعض الجمعيات التي تهتم بالجانبين البيئي والغذائي مبيناً أن المعرض يستهدف كافة شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم.
‎وأضاف المطيري أن احتفال المملكة يأتي تأكيداً لأهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد متواجد على ارضها من مواطن او مقيم  على حد سواء .
‎مردفاً أن حكومتنا الرشيدة بقيادة راعي نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله –  قدما الدعم اللامحدود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم ، حيث شهدت التنمية الزراعية الشاملة  معدلات نمو عالية في مجال التنمية الزراعية المستدامة.
‎كما أوضح م المطيري ان من بين أهداف هذا اليوم هي زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم، والحد من فقد الأغذية وهدرها لخلق عالم خالٍ من الجوع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، والعمل على نقل التكنولوجيا لبلدان العالم، والاهتمام بالإنتاج الزراعي والعمل على دعمه، إضافة إلى تشجيع التعاون التقني والاقتصادي بين البلدان، وتحسين المستويين المعيشي والتعليمي للمزارعين، كما يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية.
‎وأعرب م. عامر المطيري عن شكره لدعم
‎سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وحضور سعادة الوكيل لتدشين يوم الغذاء العالمي التاسع وثلاثون، وسعي كافة القطاعات المشاركة إلى تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن المعرض على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار وطلبة المدارس؛ لتفعيل رسالته في
المجتمع.

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