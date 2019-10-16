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سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة والوكلاء ورؤساء البلديات

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سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة والوكلاء ورؤساء البلديات

سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة والوكلاء ورؤساء البلديات
http://almnatiq.net/?p=786673
المناطق _ خالد الضبيبي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري, يرافقه رؤساء البلديات في محافظات المنطقة، الذين أطلعوا سموه على خطط ومشروعات ودراسات ومبادرات الأمانة والبلديات ، لتطوير وتنمية العمل البلدي والخدمي وتقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالمنطقة.
وشدد سموه على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في أمانة المنطقة أو البلديات وعلى أهمية خدمة المواطن وتفعيل الخدمات والجهود التي تسهم في تطوير المتنزهات والحدائق العامة وغيرها من المشروعات البلدية , وتنفيذ المشروعات البلدية في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة ، والاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين، ومضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، مشددًا سموه على أهمية العمل الميداني لرؤساء البلديات ومباشرة شكاوى المواطنين وتلمس احتياجاتهم البلدية والخدمية.
ونوه أمير المنطقة بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
من جانبهم أعرب أمين المنطقة والوكلاء ورؤساء البلديات في المحافظات, عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي وجميع قطاعات المنطقة.

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