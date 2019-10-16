معرض وظائف 2019 يستقبل اليوم طالبات العمل بـ “1079” فرصة وظيفية

الدمام _ فتحية عبدالله

تتواصل غدا الخميس 17 أكتوبر فعاليات معرض وظائف 2019 الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية في يومه الرابع، طالبات العمل في اليوم المخصص للعائلات، وذلك بمعارض شركة الظهران اكسبو.

ويطرح المعرض في يومه الرابع وظائف مخصصة للسيدات بجانب الوظائف الأخرى التي يمكن للمرافقين لعائلاتهم التقدم اليها، حيث بلغت الوظائف النسائية 1079 وظيفة موزعة حسب التخصصات الفنية (25 وظيفة) والإدارية (423) والطبية (151) والهندسية (113) والمبيعات (192) بالإضافة الى الوظائف الأخرى المختلفة والتي تبلغ (175 وظيفة).

وكان اليوم الثالث الأربعاء 16 أكتوبر 2019 شهد مشاركة كبيرة من طالبي العمل الذين حرصوا على التواجد في الفترتين الصباحية التي تبدأ عند الساعة 10 صباحا وتنتهي عند الساعة 2 ظهرا، والفترة المسائية التي تبدأ عند الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 8 مساء، حيث استطاعوا التقدم على الوظائف المطروحة بكل سلاسة وبدون حيث يستقبل المعرض المسجلين الكترونيا بعد زيارة الموقع الالكتروني للمعرض وإدخال البيانات الشخصية وتحميل السيرة الذاتية لطالب العمل.

وبعد ذلك يستقبل طالب العمل كودا خاصا به يحمل بيانته الشخصية ويستطيع من خلاله التقدم على الوظائف المطروحة لدى الشركات من خلال الكود وبدون الحاجة لحمل أوراق او نسخ ورقية من السيرة الذاتية حيث يمنع دخول الاوراق الى المعرض.

ويقدم المعرض 4500 فرصة وظيفية متعددة لطالبي وطالبات العمل وأخرى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تطرحها 126 شركة ومؤسسة مشاركة في المعرض، في مختلف التخصصات الفنية والإدارية والطبية والهندسية والمبيعات بالإضافة الى تخصصات أخرى.

وفي اجواء متفائلة عنوانها نحو مستقبل وظيفي أمثل تواصلت فعاليات المعرض حيث شهد تفاعلا كبيرا من زوار المعرض من طالبي العمل بمختلف اعمارهم الذين تنقلوا بين الاجنحة المشاركة مستثمرين هذا التجمع الكبير للشركات والمؤسسات، حيث يعج المكان بالأصوات التي تعكس مدى اهتمام الشباب في مناقشة المختصين من مسؤولي الشركات في التخصصات المطروحة ونقل تجربتهم الميدانية إليهم ليكون لهم نصيبا في المفاضلة على الوظيفة.

ولفت المعرض انظار زواره من خلال استخدامه لوسائل حديثة في الربط بين رغبات الشباب الطامح للعمل وارباب العمل وتذليله لكل الصعاب التي قد يواجهها الزوار من خلال طاقم محترف من الجهة المنظمة ساهم في تثقيف طالبي العمل حولالطرق المثلى لتقديم رغباتهم الوظيفية وعن كيفية الوصول للجهات التي تناسب تخصصاتهم.

وخلال جولة هدفنا منها استطلاع رأي الزوار عبر أيمن ال ربح عن سعادته بزيارة المعرض معتبرا انه حقق استفادة كبيرة من خلال هذا التجمهر الكبير للشركات مشيدا بمخرجات المعرض والتي جعلته يعتز بنفسه كونه نجح في الحصول على أكثر من عرض وظيفي يلائم تخصصه العلمي وبزمن قياسي.

فيما أثني فالح الدوسري وهو خريج دبلوم هندسة الكترونيات من الكلية التقنية بما شاهده في المعرض معتبرا ان هذه الزيارة بخلاف انه حصل على عروض وظيفية لازال يفكر في اختيار أفضلها قد أغنته عن عناء البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية.

فيما اشادت كل من ديمه الشهراني وسارة الجهيران وهما منسوبتا احدى الشركات المشاركة في المعرض، مخرجات المعرض وابدتا اعجابهما بوعي الشباب طالبي العمل وتمنوا في ختام حديثهما ان تتنامى ثقافة تقديم الشباب والشابات أنفسهم لكي يحصلوا على الموقع الوظيفي المناسب لهم.

وامتدح عثمان وعبدالله الظفيري وهما خريجي تخصص الميكانيكا من الكلية التقنية بالدمام بما شاهدوه في المعرض وبالأخص تنوع الشركات والوظائف المخصصة مؤكدين ان زيارتهم للمعرض اضافت حافزا معنويا اضافي لهما وجعلتهمايقتنعون بكسب الوقت والالتحاق بوظيفة تتناسب مع تخصصاتهما بهدف اكتساب الخبرة والانضمام للشركات الكبرى مستقبلا.

فيما عبرت هبة الخشيبان وهي منسوبة احدى الشركات عن اعجابها بزيادة اعداد الزائرين للمعرض هذا العام وتفاعل الزوار من طالبي العمل مع الوظائف المطروحة معتبرة ان هذا المعرض سيزيد الحس التثقيفي للمواطن تجاه مستقبله الوظيفي ومتمنية استمرار هذا المعرض لسنوات مقبلة ومشيدة بالجهود التي بذلت من المنظمين لإنجاحه.