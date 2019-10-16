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حث على مضاعفة الجهود لتطوير المهرجان في نسخته القادمة ..

أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء ويتسلم تقرير مهرجان العنب

أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء ويتسلم تقرير مهرجان العنب
http://almnatiq.net/?p=786682
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ عيون الجواء محمد العساف، يرافقه رئيس بلدية القوارة المهندس ماجد السالم، ورئيس مركز الصليبية خالد بن كساب، وأعضاء الجمعية التعاونية لمنتجي العنب، الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان العنب 1440هـ .

 

وتسلم سموه التقرير الختامي للمهرجان, مستمعاً لشرحٍ مفصل من قبل رئيس بلدية القوارة الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم، عن الجهود التي بذلت لإقامة المهرجان والمشاركات المتنوعة التي قدمت من خلاله، مؤكداً سموه ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بالمهرجان في نسخته القادمة باعتباره منجز اقتصادي، يسهم في تحسين وزيادة وتطوير إنتاج وبيع العنب، مشيداً بالتطور المتوالي والنوعي للمهرجان, لافتاً إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في مجال عملهم.

 

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