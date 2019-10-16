اختتام عروض مهرجان الفلكلور الوطني الأول بحائل

المناطق _ حائل

اختتمت أمس الثلاثاء 16 / 2 / 1441هـ فعاليات مهرجان الفلكلور الوطني الأول بمنتزه السمراء الترفيهي بحائل بحضور مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني و مشرف عام الوزارة بإدارة النشاط الثقافي الأستاذ أحمد الجاسر و المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ يحيى العماري وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ، الذي ينظمه النشاط الطلابي بتعليم حائل

حيث قدمت إدارات تعليم جازان وجدة والمنطقة الشرقية وحائل العرضة السعودية بعدها قدمت هذه الإدارات الفنون الفلكلورية الخاصة بكل منطقة تتبع لها هذه الإدارات .

وفي ختام هذه العروض كرم مدير عام التعليم الدكتور الثويني وفود الإدارات التعليمية المشاركة بهذا المهرجان ، كما كرم مدير عام التعليم منتزه السمراء الترفيهي بحائل لإحتضانه فعاليات مهرجان الفلكلور الوطني الأول استلمه رجل الأعمال الأستاذ إبراهيم الفايز كما كرم الدكتور الثويني ايضاً مطاعم حدائق فيينا .