احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 اختتام عروض مهرجان الفلكلور الوطني الأول بحائل
منطقة حائل
 أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء ويتسلم تقرير مهرجان العنب
أبرز المواد
 معرض وظائف 2019 يستقبل اليوم طالبات العمل بـ “1079” فرصة وظيفية
المنطقة الشرقية
 سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة والوكلاء ورؤساء البلديات
أبرز المواد
 “تقنية البناء”: 21 مُصنّع متخصص في تقنيات البناء الحديث أغلبهم في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 سمو أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة ويستعرض مؤشرات الأداء لعام 1440 هـ ويدشن منصة تحليل الحوادث الجسيمة
أبرز المواد
 برعاية أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يفتتح “يوم الغذاء العالمي”..
المنطقة الشرقية
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين
أبرز المواد
 سمو أمير جازان يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس دولة فلسطين
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة اهالي محافظة العقيق ومدير الجوازات بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أمير القصيم يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أبرز المواد
اختتام عروض مهرجان الفلكلور الوطني الأول بحائل

اختتام عروض مهرجان الفلكلور الوطني الأول بحائل

منطقة حائل
أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء ويتسلم تقرير مهرجان العنب

أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء ويتسلم تقرير مهرجان العنب

أبرز المواد
معرض وظائف 2019 يستقبل اليوم طالبات العمل بـ “1079” فرصة وظيفية

معرض وظائف 2019 يستقبل اليوم طالبات العمل بـ “1079” فرصة وظيفية

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أمير القصيم يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
http://almnatiq.net/?p=786695
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان, يرافقه عدد من منسوبي الجامعة الذين قدموا للسلام على سموه، بشأن مؤتمر التطرف.

واستمع سموه لشرح من الدكتور البنيان عن ما تقدمه الجامعة في تطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدرات منتسبيها وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال تخصصهم من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها التدريبية الفعالة في مجال إعداد وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر الأمنية.

من جانبه أشاد أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في سبيل تأهيل الكفاءات الأكاديمية العربية في مجال البحوث والدراسات والأمن الفكري وتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل، وبالمكانة العلمية التي وصلت إليها الجامعة والخدمات الجليلة والدراسات المتعددة التي قدمتها في مجال الأمن، مثنياً على دورها المحوري في منهجية العمل الأمني وتطويره.

حضر اللقاء وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.

 

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء ويتسلم تقرير مهرجان العنب

أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء ويتسلم تقرير مهرجان العنب
سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة والوكلاء ورؤساء البلديات

سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة والوكلاء ورؤساء البلديات
سمو أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة ويستعرض مؤشرات الأداء لعام 1440 هـ ويدشن منصة تحليل الحوادث الجسيمة

سمو أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة ويستعرض مؤشرات الأداء لعام 1440 هـ ويدشن منصة تحليل الحوادث الجسيمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*