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“منشآت” تلتقي بشباب الأعمال في أملج

“منشآت” تلتقي بشباب الأعمال في أملج
http://almnatiq.net/?p=786701
أملج _ فايز السميري
رأس محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي الاجتماع الاول بين فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يرأسه محمد الباني ،  وعدد من رجال وشباب الأعمال بحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني ورئيس بلدية أملج المهندس ناجي بن رمضان غبان ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ووكيل الكلية التقنية المهندس محمد السيد.
وفي بداية الاجتماع رحب “البازعي” بالحضور من فريقرالهيئة ورجال الأعمال ومسؤولين ، وقدم محمد العريفي مسئول الصناعة واللوجستيك تعريفاً عن المنشآت الصغير ومتناهية الصغر والذي يعتمد على عنصرين أساسيين في التصنيف وهو عدد العمالة و الايراد السنوي وتحدث عن الدعم والتسهيلات والاسترداد للرسوم التي تقدمها الهيئة من خلال منصة “منشآت” www.monshaat.gov.sa وكذلك القروض من خلال بنك التنمية الاجتماعية ، وتناول الاجتماع سبل التنمية في دعم القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتوقع خلال مراحل مشروع البحر الاحمر الذي قائم تحت الانشاء وما سيجلبه من اعداد كبيرة من العمالة ومايجذبه كذلك من سياح للمنطقة واستعرضوا الفرص الاستثمارية والعقبات والتحديات التي تواجه شباب الاعمال وامكانية دمج رؤوس الاموال الصغير لتصبح شركات كبيرة ودور الجمعيات التعاونية في التنمية ،  ولفت “الغبان” ان البلدية ستقدم للمستثمر كل تسهيلات ممكنة بما فيها تعديل النشاط المعلن للموقع الاستثماري في الاعلان.
وخرج الاجتماع بتوصيات منها عقد  دورات للخريجين لتشجيعهم على بدء مشاريعهم الصغيرة وعمل ملتقى تعريفي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لدعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت.

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