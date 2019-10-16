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سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير تعليم المنطقة

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المناطق _ خالد الضبيبي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة, مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان, الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن خطة الإدارة للعام الدراسي الجديد.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أهمية تطوير التعليم في المنطقة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل القادر على مواجهة تحديات الحياة ومتطلبات التنمية المستدامة.
وأشار سموه إلى أهمية التركيز على جودة مخرجات التعليم العام في المنطقة خلال المرحلة المقبلة لرفد الجامعات والكليات المهنية والعسكرية بمدخلات مؤهلة وملائمة لمواصلة تأهيلها معرفياً وعلمياً ومهارياً وسلوكياً بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
ونوه سموه بما يلقاه التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
من جهته ثمّن مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية دعم سموه، ومتابعته الدائمة للعملية التعليمية بالمنطقة، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون – بعد عون الله – نبراساً له لتحقيق الآمال والتطلعات.

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