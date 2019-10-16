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ملاحظة تبوك تنظم برنامج بالتعاون مع الشؤون الصحية بمناسبة اليوم العالمي للبصر

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ملاحظة تبوك تنظم برنامج بالتعاون مع الشؤون الصحية بمناسبة اليوم العالمي للبصر

ملاحظة تبوك تنظم برنامج بالتعاون مع الشؤون الصحية بمناسبة اليوم العالمي للبصر
http://almnatiq.net/?p=786710
المناطق _ تبوك
نظم دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى تحت شعار (البصر أولاً) بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر بحضور مدير الدار محمد سلامة البلوي وتهدف هذه الفعالية التي شارك فيها عدد من الأطباء المتخصصين إلى التوعية بأهمية نعمة البصر واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها والوقاية من الإصابات التي قد تصيب العين.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ان تفعيل اليوم العالمي للبصر يهدف لتنمية الوعي الصحي لدى المجتمع ونشر ثقافة الفحص الدوري للعين ومتابعة علاج أمراض العيون وذلك للعمل على الحد من الإصابة بالإعاقة البصرية بإذن الله وقد تم توزيع على نزلاء الدار مطويات تثقيفية وتوعوية بأبرز مشاكل العيون وطرق تفاديها وعلاجها .

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