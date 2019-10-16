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الدكتور الربيعة يلتقي مسؤولتين فنلنديتين
http://almnatiq.net/?p=786746
المناطق - واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغـاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم وزيرة الدولة الفنلندية لشؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية السيدة ايلا ماكيبا، والسكرتيرة الدائمة بوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة كيرسي فاهيلا، وذلك في العاصمة هلسنكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا فيصل بن إبراهيم غلام.
وقدم الربيعة تعريفًا بجهود المملكة الإنسانية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث بلغت مشاريع المركز المنجزة حتى الآن 1,062 مشروعًا بقيمة 3 مليارات و720 مليون دولار أمريكي شملت 45 دولة حول العالم.
كما عرج معاليه على دعم المركز للقطاع الصحي في الدول المحتاجة، وبرنامج التطوع والحملات التطوعية التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول، حيث يأتي ذلك في ضوء رؤية المملكة 2030 التنموية الطموحة التي تسعى لتطوير جميع القطاعات بما فيها القطاع الإنساني والتطوعي.
ورحب معاليه بزيارة وفد فنلندي المملكة الشهر المقبل للتحاور عن رؤية المملكة 2030 وكيفية مساهمة فنلندا بها، كما دعاهم لحضور منتدى الرياض الإنساني الثاني في شهر فبراير المقبل.
وأعربت المسؤولتان الفنلنديتان عن تقديرهما الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها المملكة من خلال المركز لدعم المنكوبين في شتى أنحاء العالم.

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