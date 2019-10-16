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معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الجوف يبحث آليات عمل مكاتب الخبرة بالجامعة

معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الجوف يبحث آليات عمل مكاتب الخبرة بالجامعة
http://almnatiq.net/?p=786752
الجوف _ محمد الحسن

عقد معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بجامعة الجوف لقاء رؤساء مكاتب الخبرة بالجامعة، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بمكاتب الخبرة داخلياً وخارجياً وإعداد الخطط الخاصة بأعمال هذه المكاتب بالجامعة.
وخلال الاجتماع، رحب عميد المعهد د. إبراهيم العلي برؤساء المكاتب واستعرض نبذة عن إمكانيات الجامعة البحثية والتعليمية والفنية،
والفرص المتاحة لمكاتب الخبرة في التخصصات المختلفة وآليات التسويق لمكاتب الخبرة، كما استعرض الدكتور عصام الفيلالي تجارب مكاتب الخبرة في الجامعات السعودية وفنيات التواصل مع القطاع العام والخاص، كما تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي مختصر عن خدمات
المعهد ومكاتب الخبرة.
وأعرب د. العلي عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على دعمه المتواصل ومؤازرته الدائمة لكافة البرامج والفعاليات التي تحقق
الأهداف التي أنشئ من أجلها معهد البحوث والوحدات المختلفة في المعهد.
علماً أن مكاتب الخبرة التي تم الموافقة على تأسيسها مؤخراً بجامعة الجوف هي كالآتي:
–      مكتب المعرفة للاستشارات التربوية والنفسية.
–       مكتب الاستشارات الإدارية والبحثية والتنمية البشرية.
–       مكتب الجودة والتميز.
–       مكتب نماء للاستشارات والتدريب.
–       مكتب الخبراء للاستشارات الهندسية والتدريب.
–       مكتب خبراء للتطوير والاستشارات.
–       مكتب الوقاية للاستشارات والتدريب.
–       مكتب معالجة التلوث البيئي وتنقية المياه
–       مكتب الاستشارات البيئية.
–       مكتب المستقبل للاستشارات التقنية والتدريب.

 

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