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مكتب تحقيق الرؤية بإمارة الجوف يعقد اللقاء الأول لمسؤولي مكاتب الرؤية بالمنطقة

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مكتب تحقيق الرؤية بإمارة الجوف يعقد اللقاء الأول لمسؤولي مكاتب الرؤية بالمنطقة

مكتب تحقيق الرؤية بإمارة الجوف يعقد اللقاء الأول لمسؤولي مكاتب الرؤية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=786759
الجوف _ محمد الحسن

نظم مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف اللقاء الأول لمسؤولي مكاتب تحقيق الرؤية بالقطاعات الحكومية بالمنطقة, وذلك في قاعة الحناء بفندق النزل بمدينة سكاكا.

وأضح المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمدالسناني، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقةالجوف نحو تعزيز مشاركة القطاعات الحكومية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإثراء التواصل بين مسؤولي مكاتب تحقيقالرؤية، للمساعدة في إيجاد لغة مشتركة لتوحيد المفاهيم.

وبين الدكتور السناني أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالمفاهيم التي يدور حولها عمل مكاتب تحقيق الرؤية، وتعزيزالاتصال بين إمارة المنطقة والقطاعات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتبادل الخبرات والدروسالمستفادة في إدارة مكاتب الرؤية، وبناء المبادرات والبرامج والأنشطة المحلية لإثراء الحراك التنموي بالمنطقة.

وأفاد أن اللقاء يستمر لمدة يومين حيث سيتم خلاله طرح عدة محاور منها استعراض وثيقة الرؤية، ودور مكاتب تحقيق الرؤيةفي تعزيز التنمية بالمنطقة، وبناء المبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات ، كما سيتم في اليوم الثاني مناقشة ملامحاستراتيجية تطوير منطقة الجوف.

ورفع الدكتور السناني شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهما لهذا اللقاء وحرصهما على أن يحقق الأهداف المرجوة منه.

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