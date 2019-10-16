مكتب تحقيق الرؤية بإمارة الجوف يعقد اللقاء الأول لمسؤولي مكاتب الرؤية بالمنطقة

الجوف _ محمد الحسن

نظم مكتب تحقيق الرؤية بإمارة م نطقة الجوف اللقاء الأول لمسؤول ي مكاتب تحقيق الرؤية بالقطاعات الحكومية بالمنطقة, وذلك في قاع ة الحناء بفندق النزل بمدينة سك اكا.

وأضح المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تح قيق الرؤية بالإمارة الدكتور أح مد بن محمدالسناني، أن هذا اللق اء يأتي انطلاقاً من حرص صاحب ا لسمو الملكي الأمير فيصل بن نوا ف بن عبدالعزيز أمير منطقةالجوف نحو تعزيز مشاركة القطاعات الح كومية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإثراء التواصل بين مسؤول ي مكاتب تحقيقالرؤية، للمساعدة في إيجاد لغة مشتركة لتوحيد الم فاهيم.

وبين الدكتور السناني أن هذا ال لقاء يهدف إلى التعريف بالمفاهي م التي يدور حولها عمل مكاتب تح قيق الرؤية، وتعزيزالاتصال بين إمارة المنطقة والقطاعات الحكوم ية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتبادل الخبرات والدروسالمستفادة في إدارة مكات ب الرؤية، وبناء المبادرات والب رامج والأنشطة المحلية لإثراء ا لحراك التنموي بالمنطقة.

وأفاد أن اللقاء يستمر لمدة يوم ين حيث سيتم خلاله طرح عدة محاو ر منها استعراض وثيقة الرؤية، و دور مكاتب تحقيق الرؤيةفي تعزيز التنمية بالمنطقة، وبناء المبا درات والبرامج والأنشطة والفعال يات ، كما سيتم في اليوم الثاني مناقشة ملامحاستراتيجية تطوير منطقة الجوف.

ورفع الدكتور السناني شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ع لى دعمهما لهذا اللقاء وحرصهما على أن يحقق الأهداف المرجوة منه .