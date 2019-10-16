 أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول

المناطق - الجوف

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, استعدادات الجهات الحكومية لموسمالأمطار، واستعر اض مشاريع درء مخاطر السيول وال أمطار ووضع السدود.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مك تبه بالإمارة اليوم بعدد من مسؤ ولي الجهات الحكومية، حيث تركز نقاش سمو أمير الجوفخلال الاجتم اع على الاستعداد لموسم المطار والخطط التي تنفذها وتقوم على ت طبيها الجهات ذات العلاقة في حا ل دعتالحاجة.

وشدد سموه على أهمية جعل كل ما يمس المواطن من خدمات مباشرة ضم ن أولويات العمل وفق المعايير ا لمدروسة مع الجودةفي التنفيذ، م ؤكدًا أن سلامة المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار .

ووجه الأمير فيصل بن نواف بمعال جة النقاط الحرجة التي تم تحديد ها خلال الأعوام الماضية ومعالج تها، وإزالة التعدياتوخاصة في ا لأودية والشعاب.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان و وكيل الإمارة المساعد للشئون ال تنموية المهندس حبيب بنمحمد عبد الصمد.