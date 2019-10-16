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 أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول

 أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول

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 أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول

 أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول
http://almnatiq.net/?p=786770
المناطق - الجوف

 ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, استعدادات الجهات الحكومية لموسمالأمطار، واستعراض مشاريع درء مخاطر السيول والأمطار ووضع السدود.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه بالإمارة اليوم بعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، حيث تركز نقاش سمو أمير الجوفخلال الاجتماع على الاستعداد لموسم المطار والخطط التي تنفذها وتقوم على تطبيها الجهات ذات العلاقة في حال دعتالحاجة.

وشدد سموه على أهمية جعل كل ما يمس المواطن من خدمات مباشرة ضمن أولويات العمل وفق المعايير المدروسة مع الجودةفي التنفيذ، مؤكدًا أن سلامة المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار .

ووجه الأمير فيصل بن نواف بمعالجة النقاط الحرجة التي تم تحديدها خلال الأعوام الماضية ومعالجتها، وإزالة التعدياتوخاصة في الأودية والشعاب.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية المهندس حبيب بنمحمد عبدالصمد.

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