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في رحاب جامعة الجوف.. وكيلات شؤون الطلاب

يناقشن علاقة الأنشطة بتنمية المجتمع والتفكير الريادي

يناقشن علاقة الأنشطة بتنمية المجتمع والتفكير الريادي
http://almnatiq.net/?p=786775
الجوف _ محمد الحسن

استضافت الجامعة صباح اليوم الأربعاء حلقة نقاش لوكيلات عمادات شؤون الطلاب بالجامعات السعودية، تحت عنوان (رؤية مقترحة لمساهمة الأنشطة الطلابية في تنمية المجتمع ودورها في التفكير الريادي لدى الطالبات) برعاية معالي مدير الجامعة، بمجمع كليات البنات بسكاكا.
وافتتحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د.أسماء المويشير أعمال الحلقة النقاشية بكلمة أكدت خلالها أهمية هذه الحلقة النقاشية التي
تأتي تأكيداً لتعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، مؤكدة بأن النقاشات وأوراق العمل المقدمة من الزميلات وكيلات عمادات شؤون الطلاب ستكون مصدر قوة وإلهام لمعرفة التحديات ووضع الحلول الملائمة لها، مضيفةً بأن التطوير عملية مستمرة ولا ينبغي أن يرتبط بزمان أو مكان، وأن استضافة جامعة الجوف للحلقة النقاشية من منطلق إيمانها بأن التنمية المجتمعية والتفكير الريادي ركنان أساسيان في بناء مؤسسات التعليم الكبرى التي تجعل من الطالب محوراً لجميع عملياتها.
وتضمنت الحلقات النقاشية ثلاثة محاور منها الصعوبات والمعوقات التي تواجه الأنشطة الطلابية، ناقشتها  وكيلة عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة د. سعاد أبو شال، تحديات وحلول الأنشطة الطلابية، وأبرز مجالات الأنشطة الطلابية وتنظيم العمل التطوعي، تناولتها وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل د. ذهب الشمري، وتحدثت أيضاً وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة د. منال المرواني، عن صعوبات ومعوقات الأنشطة الطلابية، والصعوبات والمعوقات التي تواجه الأنشطة الطلابية (جامعة أم القرى نموذجاً) تناولتها وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتدريب جامعة أم القرى د. نهلاء حريري.

وتناولت الجلسة الثانية دور الشراكات المجتمعية في القطاع العام والخاص والداعمين لخدمة الأنشطة الطلابية، حيث ناقشت وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة شقراء دور الأنشطة الطلابية في تفعيل الخدمة المجتمعية د.ثريا الجار، وتجارب الجامعات في تفعيل الأنشطة الطلابية استعرضتها وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة جدة د. ثريا الجار، ومساهمة الطالبات في الخدمة المجتمعية تناولتها وكيلة عمادة شؤون
الطلاب بجامعة الملك سعود د. رؤى الفقيدي ، فيما قدمت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة بجامعة الملك عبدالعزيز، تجربة مركز الابتكار الاجتماعي في ممارسات لتحسين جودة المخرجات للأنشطة اللاصفية.
وتضمنت الجلسة الثالثة، محور تشكيل ورئاسة مجالس الأنشطة الطلابية وعرض تجارب الجامعات في الشراكات الطلابية، تجارب جامعة جازان في تفعيل الأنشطة الطلابية استعرضتها  وكيلة عمادة شؤون الطلاب د. فاطمة عقيلي، والأندية الخاصة واهتمامات الطلبة تناولتها وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك، وأسس تشكيل المجالس والأندية الطلابية تحدثت عنها مساعدة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د.ناهد أبو زيد، ومقترح لتفعيل دور المجالس الطلابية لإبراز دور الأنشطة الطلابية في تنمية الوعي بالسياحة الداخلية ناقشته وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية د. تهاني بدري، وأسباب عزوف الطالبات عن الأنشطة الطلابية، تناولتها وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف د. مها اليزيدي، غيما ناقشت وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة القصيم د.أمل الربيش تجربة الجامعة
في تفعيل الأنشطة الطلابية وأثرها الفعال على الطالبات والمجتمع .

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