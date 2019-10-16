” بن منيخر ” يقف في آخر نقطة حدودية بجبال قيس

العارضة - شذى عادل :

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لعدد من مشاريع الطرق والمياه شملت بداية الجولة جبال قيس هو آخر نقطة حدودية شرق محافظة العارضة وكذلك مركز القصبة مشروع طريق جبل الجذم، وطريق جبل نعشاو، ومشروع طريق وادي الساهية شمال المحافظة، ومشروع طريق قرية الرد بمركز الحميراء، وقد رافق سعادته في جولته اللجنة المكلفة من سمو نائب أمير منطقة جازان لمتابعة المشاريع المتعثرة بالمحافظات الجبلية والمكونة من مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بالإمارة ومدير عام فرع وزارة النقل بجازان.

وفي ختام الجولة قال ” بن منيخر ” أننا نسعى بكل الجهود في توفير كل الخدمات لأهالي المحافظة في السهل والجبل والتنسيق مع جهات الاختصاص وحيث أن محافظة العارضة المتنوعة بتضاريسها من المحافظات السياحية الصحية التي يجب الاهتمام بها من كل الجوانب .

واضاف ” بن منيخر ” تأتي هذه الجولة امتداداً لزيارات التفقدية المعتادة للقرى الحدودية ومتابعة مشاريعها المتعدده وتلمس لحاجة ومطالب المواطنين وذلك بناءاً على توجيهات سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – الحريصان على تذليل كل العقبات في سبيل خدمة المواطنين وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية لهم.