جروس يعود لتدريب الأهلي للمرة الثالثة

عاد السويسري كريستيان جروس لتدريب فريق الأهلي الأول لكرة القدم للمرة الثالثة، بعد فترة من الشد والجذب، بينه وبين وإدارة النادي حول بنود العقد، حتى تم الإعلان عن التوقيع الرسمي بين الطرفين، الأربعاء.

ويرتبط جروس مع النادي الغربي كونه المدرب الذي استطاع إعادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري بعد 32 عاماً ظل عصياً عن النادي عندما توج الأهلي في عهدة بطلاً لدوري المحترفين في موسم 2016 وكأس الملك وقبلها بموسم توج معه بكأس ولي العهد.

وتأخر التوقيع مع جروس لمدة 72 ساعة، حيث كان من المقرر أن يوقع عقد تدريب الفريق الأحد الماضي في مدينة دبي الإماراتية؛ لكنه فاجأ إدارة النادي بمغادرته إلى بلاده رغم اتفاقه مع الأهلي على كافة تفاصيل العقد الذي ينوي إبرامه مع النادي الجداوي.

وفي فترته الأولى التي امتدت من يوليو 2014 حتى يونيو 2016 حقق جروس الفوز في 57 مباراة وتعادل في 18 وخسر 7 مرات، وفي الفترة الثانية الممتدة من أكتوبر2016 وحتى يونيو 2017 ، حقق الانتصار في 24 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات.