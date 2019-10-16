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مدني وادي الدواسر ينقذ عامل سقط في بئر على عمق 400 متر

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مدني وادي الدواسر ينقذ عامل سقط في بئر على عمق 400 متر

مدني وادي الدواسر ينقذ عامل سقط في بئر على عمق 400 متر
http://almnatiq.net/?p=786851
المناطق - الرياض

أنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر، حياة عامل سقط داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة بعمق 400 متر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم (الأربعاء) بلاغاً يفيد بسقوط عامل في بئر ارتواز يبلغ عمقها 400 متر وعرضها 14 بوصة، في مزرعة تبعد عن المحافظة 60 كيلومتراً. وأضاف: «تم رصد الشخص على مسافة 210 أمتار وهو على قيد الحياة، ليتم العمل على إنقاذه باستخدام التجهيزات الفنية الحديثة التي أوصلت إليه الأوكسجين، وجرى تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر بعد احتجازه لساعات».

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