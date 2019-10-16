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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق افغانستان

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق افغانستان

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق افغانستان
http://almnatiq.net/?p=786861

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق افغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال .
وأكد المصدر رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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