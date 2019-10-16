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نائب أمير مكة يستقبل مدير المعهد العلمي بجدة

نائب أمير مكة يستقبل مدير المعهد العلمي بجدة
http://almnatiq.net/?p=786874
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، مدير المعهد العلمي بجدة إبراهيم الزبيدي يرافقه عددٌ من طلاب المعهد المتميزين.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان الطلبة المتميزين سائلاً الله لهم التوفيق، كما استمع سموه إلى نبذة عن أعمال المعهد وأهدافه الرامية لتقديم تعليم عالي الجودة لجميع طلاب المعاهد العلمية بما يحقق لهم التميز العلمي والإبداع المعرفي ، وإكسابهم المهارات والقدرات الذاتية التي تمكنهم من تحمل المسؤولية في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم، وتحقيق المشاركة في تنمية المجتمع وتطويره .

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