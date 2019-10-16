أمير مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير شرطة العاصمة المقدسة السابق اللواء فهد العصيمي، والعميد ركن علوش الحربي مدير شرطة العاصمة المقدسة المُعين حديثاً.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره للواء العصيمي على جهوده المبذولة خلال فترة عمله متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة، كما هنأ سموه العميد ركن الحربي بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة العاصمة المقدسة سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.