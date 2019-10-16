الهلال الأحمر بالجوف ينفذ برنامج دعم الحياة الأساسي لمنسوبيه

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف برنامج دعم الحياة الأساسي ( BLS ) لعدد من منسوبي العاملين بالميدان .

ويأتي هذا البرنامج حرصاً من الهيئة على مواكبة آخر التحديثات الطبية التي تستجد في مجال المهارات الإسعافية التي تقدم لمحتاجي الخدمة وخصوصاً في حالات توقف القلب والتنفس بمختلف مسبباتها .

الجدير بالذكر ان الهيئة لديها برامج كثيرة تستهدف مقدمي الخدمة الطبية وخصوصاً منسوبيها من الكوادر الإسعافية العاملة بالميدان لما لذلك من أثر كبير على جودة الخدمة الإسعافية المقدمة لطالبيها .