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الهلال الأحمر بالجوف ينفذ برنامج دعم الحياة الأساسي لمنسوبيه

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ برنامج دعم الحياة الأساسي لمنسوبيه
http://almnatiq.net/?p=786883
المناطق - الجوف

 نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف برنامج دعم الحياة الأساسي ( BLS ) لعدد من منسوبي العاملين بالميدان .

ويأتي هذا البرنامج حرصاً من الهيئة على مواكبة آخر التحديثات الطبية التي تستجد في مجال المهارات الإسعافية التي تقدم لمحتاجي الخدمة وخصوصاً في حالات توقف القلب والتنفس بمختلف مسبباتها .
الجدير بالذكر ان الهيئة لديها برامج كثيرة تستهدف مقدمي الخدمة الطبية وخصوصاً منسوبيها من الكوادر الإسعافية العاملة بالميدان لما لذلك من أثر كبير على جودة الخدمة الإسعافية المقدمة لطالبيها .

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