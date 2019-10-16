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“السعودية للكهرباء” و”هيئة المحتوى المحلي” تؤسسان لشراكة مستدامة لتطوير المحتوى المحلي

“السعودية للكهرباء” و”هيئة المحتوى المحلي” تؤسسان لشراكة مستدامة لتطوير المحتوى المحلي

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“السعودية للكهرباء” و”هيئة المحتوى المحلي” تؤسسان لشراكة مستدامة لتطوير المحتوى المحلي

“السعودية للكهرباء” و”هيئة المحتوى المحلي” تؤسسان لشراكة مستدامة لتطوير المحتوى المحلي
http://almnatiq.net/?p=786886
المناطق - واس

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتنمية وتطوير المحتوى المحلي، في إطار إطلاق أولى مبادراتها الإستراتيجية الهادفة إلى تأسيس شراكة مستدامة مع أكبر الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي، التي تأتي تحت عنوان: “مبادرة شراكات المحتوى المحلي ” .
وجرت مراسم التوقيع في حفل إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للشركة فهد بن حسين السديري .
وتتوج الاتفاقية جهود “السعودية للكهرباء” في مجال توطين الصناعات الكهربائية من خلال إطلاق برنامج “بناء”، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محلياً، تتضمن تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، ووضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات وتسعى اتفاقية التعاون إلى تنمية وتطوير المحتوى المحلي بين الهيئة والشركة، من خلال المشاركة في مجلس تنسيق المحتوى المحلي (الاجتماعات وجلسات العمل) لتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيـد الجهود بما يخدم زيادة المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز المحتوى المحلي بما يخدم أهداف هذه الاتفاقية، وكذلك المشاركة في تطوير مبادرات المحتوى المحلي على صعيد قطاعات مجلس التنسيق، والاستفادة من مرئيـات القطاع الخاص، والمشاركة في وضع السياسات ذات العلاقـة بالمحتوى المحلي، وتبادل الزيارات والتعاون بين الطرفين في مجال نقل الخبرات، ومشاركة الدراسات المتخصصة، لرفع مستوى المحتوى المحلي وتوطين الصناعة ونقل التقنية ومشاركة المعلومات والتقارير، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة لدى كل طرف، واستمرار العمل على توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس، وتحديد خط الأساس ومستهدفات الشركة، واستمرار العمل ببرنامج “بناء”، ومشاركة بيانات المشتريات السابقة والاحتياجات المستقبلية المتوقعة والمعلومات الفنية، والفرص الاستثمارية.

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