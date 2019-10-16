“الصباح” : حفرالباطن تطورها ملحوظ للزوار

قال “للمناطق ” الشيخ عصام بن حمد الصباح أنه أثناء مروري بمحافظة حفرالباطن المحافظه الغاليه علينا كحكومه وشعب كويتي خلال الايام الماضيه والتي كانت من أوائل المناطق المضيافه لاهل الكويت خلال الغزو الغاشم لدوله الكويت عام 1990م لفت انتباهي التطور الملحوظ والمشاريع الجباره القائمه والمشاريع التي تحت الانشاء التي أولتها حكومه خادم الحرمين الشريفين ممثله في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان آل سعود حفظهم الله.

وصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف ونائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود .

ويأتي ذلك الاهتمام من عده جوانب مهمه والتي من أهمها بدون شك تعيين صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد أل سعود محافظاً لحفرالباطن وبلاشك خلال فتره وجيزه من تعيينه أتضحت للعيان حجم التطور في المحافظه بمختلف قطاعاتها الحكوميه الامنيه والخدميه والتنمويه والخاصه حيث أن الزائر للمحافظه في كل مره يرى عدة مشاريع جديدة من جسور أو منشأت حكوميه أو مولات تجاريه مختلفه .

متمنياً مزيداً من التطور للمحافظه الغاليه تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في كل المجالات ولسمو محافظها مزيداً من التقدم والنجاح لتحقيق النمو والازدهار .