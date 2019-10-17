محافظ صامطة يرعى مبادرة تكريم قادة قوات وألوية الحزم السودانية بمركز السهي

صامطة - شذى عادل :

رعى محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة وبحضور رئيس مركز السهي عبد الله بن أحمد السهلي اليوم المبادرة التي أقامتها بلدية السهي بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية السهي بعنوان ” لمسة وفاء لأهل الوفاء”وهي تكريم لقادة قوات الواجب وألوية الحزم السودانية عرفاناً ووفاءً لما قدموه في خدمة الوطن.

بدأ الحفل بكلمة رئيس المجلس البلدي بالسهي نوه فيها بجهود القوات المسلحة ووفاء الشعب السوداني العظيم داعياً المولى عز وجل أن يحفظ أمن وأمان وطننا الغالي من كل شر، ثم ألقى الشاعر هادي بن عبده دغريري قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور.

بعدها تم تكريم قائد قوة الواجب اللواء ركن ماجد بن حمدي الحربي وقائد قوة سعود العميد ركن فهد بن دهام المرخان وقائد قوة الواجب العميد ركن مختار بن بشير المطيري وقائد لواء الحزم السوداني الرابع العميد ركن محي الدين سيد أحمد وقائد لواء الحزم السوداني السادس العميد ركن بشير سعيد بابكر وقائد سرية التموين اللواء السادس عشر المقدم ركن حمد بن فايز السبيعي.

من جانبها قدمت قوات الواجب وألوية الحزم السودانية هدايا تذكارية لسعادة المحافظ.

شهد الحفل رئيس بلدية السهي الأستاذ ثامر بن محمد المالكي ورئيس المجلس البلدي الأستاذ إسماعيل بن يحيى الصميلي ورؤساء الدوائر الحكومية بالمركز

