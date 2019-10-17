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المحادثات حول “الخروج البريطاني” تدخل مرحلة حرجة

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المحادثات حول “الخروج البريطاني” تدخل مرحلة حرجة

المحادثات حول “الخروج البريطاني” تدخل مرحلة حرجة
http://almnatiq.net/?p=786904
المناطق - الرياض

دخلت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرحلة حرجة قبل يوم واحد من انطلاق قمة حاسمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
واستأنف فريقا التفاوض البريطاني والأوروبي المباحثات ، بعد أن أجريا محادثات وصفت “بالبناءة”حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إنه تم بالفعل إحراز تقدم في المفاوضات .
من جهتها أوضحت مصادر أوروبية أنه تم تسجيل تقدم خلال الليل وأن الصفقة قد تمت بعد أن قدم رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون تنازلات كبيرة تتركز على الحدود الجمركية في البحر الأيرلندي.
ومن المقرر أن يتحدث ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع سفراء الدول الأعضاء السبعة والعشرين الأخرى بعد ظهر اليوم ، كما من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنقل التفاصيل إلى حكومته في نفس الوقت .

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