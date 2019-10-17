بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات

بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات

منطقة الرياض
بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

منطقة عسير
الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

منطقة الرياض
بلدية الخفجي تطرح 8 فرص استثماريه متنوعة عبر منصة “فرص”

بلدية الخفجي تطرح 8 فرص استثماريه متنوعة عبر منصة “فرص”

المنطقة الشرقية

هوك: مجلس الأمن بحاجة إلى تجديد حظر السلاح على إيران

هوك: مجلس الأمن بحاجة إلى تجديد حظر السلاح على إيران
http://almnatiq.net/?p=786918
المناطق - الرياض

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، براين هوك، أن “مجلس الأمن بحاجة إلى تجديد قانون حظر السلاح على إيران”.

واتهم المبعوث، إيران “بمحاولة إحداث صدمات على الاقتصاد العالمي من خلال ضرب مصادر الطاقة” كما حدث في الهجوم على أرامكو في السعودية.

وقال أمام جلسة استماع للكونغرس الأميركي حول إيران: “نفذنا حملة ضغط غير مسبوقة على إيران لحثها على التفاوض”.

وتابع: “عندما يقف العالم معنا، فإن إيران ستضطر لأن تتغير”.

وتطرقت المناقشات إلى دور إيران في سوريا، حيث أعلن هوك أن “الضغط على إيران يعرقل قدرة طهران على ضخ المليارات وبيع النفط للنظام السوري”.

ونفى المبعوث أن يكون القتال بين قوات سوريا الديمقراطية والأتراك في صالح الدور الإيراني أو الروسي في شمال سوريا.

وعودة لملف إيران، شدد المبعوث على سعي واشنطن إلى “اتفاق شامل مع إيران حول تهديداتها في العالم”. وأوضح أن مثل هذا الاتفاق يجب أن “يشمل البرنامجين النووي والصاروخي” لطهران.

وأضاف أن “أميركا لا تسعى إلى أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران”، وحث على مقاربة ” أكثر جدية مع مسألة انتشار السلاح الإيراني”.

واتهم هوك، طهران بإفشال وساطة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، من خلال استهدف ناقلة نفط خلال زيارة آبي لطهران.

وأوضح أن النظام في إيران “يعتمد على تصدير الثورة”، وعلى “السلطات الممنوحة للحرس الثوري الإيراني” والتي تمكنه من نقل أموال وتنفيذ عمليات في دول مختلفة.

 

روابط ذات صلة

ترمب: اقتصاد إيران يتهاوى والبلاد تمضي نحو الهاوية

ترمب: اقتصاد إيران يتهاوى والبلاد تمضي نحو الهاوية
شاهد .. سيارة تعاقب صاحبتها على “خطأ لا يغتفر”

شاهد .. سيارة تعاقب صاحبتها على “خطأ لا يغتفر”
بـ38 مليون دولار مكاسب إعلانية في عام.. رونالدو يكتسح ميسي في “إنستجرام”

بـ38 مليون دولار مكاسب إعلانية في عام.. رونالدو يكتسح ميسي في “إنستجرام”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*