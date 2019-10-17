هوك: مجلس الأمن بحاجة إلى تجديد حظر السلاح على إيران

المناطق - الرياض

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، براين هوك، أن “مجلس الأمن بحاجة إلى تجديد قانون حظر السلاح على إيران”.

واتهم المبعوث، إيران “بمحاولة إحداث صدمات على الاقتصاد العالمي من خلال ضرب مصادر الطاقة” كما حدث في الهجوم على أرامكو في السعودية.

وقال أمام جلسة استماع للكونغرس الأميركي حول إيران: “نفذنا حملة ضغط غير مسبوقة على إيران لحثها على التفاوض”.

وتابع: “عندما يقف العالم معنا، فإن إيران ستضطر لأن تتغير”.

وتطرقت المناقشات إلى دور إيران في سوريا، حيث أعلن هوك أن “الضغط على إيران يعرقل قدرة طهران على ضخ المليارات وبيع النفط للنظام السوري”.

ونفى المبعوث أن يكون القتال بين قوات سوريا الديمقراطية والأتراك في صالح الدور الإيراني أو الروسي في شمال سوريا.

وعودة لملف إيران، شدد المبعوث على سعي واشنطن إلى “اتفاق شامل مع إيران حول تهديداتها في العالم”. وأوضح أن مثل هذا الاتفاق يجب أن “يشمل البرنامجين النووي والصاروخي” لطهران.

وأضاف أن “أميركا لا تسعى إلى أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران”، وحث على مقاربة ” أكثر جدية مع مسألة انتشار السلاح الإيراني”.

واتهم هوك، طهران بإفشال وساطة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، من خلال استهدف ناقلة نفط خلال زيارة آبي لطهران.

وأوضح أن النظام في إيران “يعتمد على تصدير الثورة”، وعلى “السلطات الممنوحة للحرس الثوري الإيراني” والتي تمكنه من نقل أموال وتنفيذ عمليات في دول مختلفة.