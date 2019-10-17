ترمب: اقتصاد إيران يتهاوى والبلاد تمضي نحو الهاوية

المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الاقتصاد الإيراني يتهاوى والبلاد تمضي نحو الهاوية.

وأنهكت العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني وخفضت قيمة الريال، وبات 80 مليون إيراني يجدون صعوبة في الحصول على اللحوم والدواء ومستلزمات الحياة اليومية الأخرى.

تصريحات ترمب تأتي بعد تخفيض صندوق النقد الدولي أمس بشكل حاد توقّعاته للنمو في إيران على خلفية العقوبات الأميركية، متوقعاً أن ينكمش اقتصادها في 2019 بنسبة 9.5%، بعدما كان توقع في أبريل انكماشاً بنسبة 6%.

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80%، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأميركي العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.