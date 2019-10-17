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20ألف طالب وطالبة في مشروع ” ريالي ” بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=786924
المناطق- عسير

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صباح اليوم ” الأربعاء” مشروع “ريالي للوعي المالي”، بتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات ، وذلك على مسرح المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط.

وثمن ” الجوني ” في كلمة له جهود القائمين على البرنامج من إدارة النشاط وشركة سدكو والغرفة التجارية ، وكذلك المستشفى السعودي الألماني على استضافته للقاء ، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الشراكات لتحقيق رؤية الوطن المعطاء وتطلعات القيادة الرشيدة .

من جانبه أوضح مشرف النشاط الطلابي منسق ” ريالي ” الأستاذ سعيد عبادي ، أن المشروع يستهدف طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية , والمرحلة الثانوية وذلك في المرحلة الحالية ، فيما يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات وفق برنامج علمي موثق، من خلال تدريب 250 سفيراً وسفيرةً من المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية والثانوية، على أن يقومون لاحقاً بتدريب ما يزيد على 20 ألف طالب وطالبة في مدارسهم خلال للعام الحالي ، وسيصاحب تدريبهم توزيع كتيبات وحصالات وأفلام توعوية .

واختتم اللقاء بتكريم المشرف العام على برنامج “ريالي “بشركة سدكو المهندس عبدالرحمن الشمراني، ومدرب البرنامج الدكتور سالم باشميل ، و المستشفى السعودي الألماني , و الغرفة التجارية ، والجهات المشاركة والداعمة ، لقاء الجهود المبذولة لدعم وتنفيذ البرنامج.

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