بلدي محايل يستضيف ثلاث مجالس بلدية في زيارة استقصائية

المناطق - عسير

أعدّ المجلس البلدي بمحايل عسير بالتعاون مع البلدية برنامجاً لزيارات ميدانية لثلاث مجالس بلدية، و هي مجلس بلدي المخواة، وظهران الجنوب، و تنومه، وذلك للتعرف على بعض المشاريع، و التجارب التي نفذتها بلدية محايل في عدة مجالات. أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة محايل عسير الأستاذ سعيد آل مصمع مبيناً أنه قد تم خلال هذه الاستضافة زيارة المركز الحضاري الجديد الذي لايزال تحت الإنشاء، وحدائق وممشى شارع الأربعين، وجادة محايل، كما قام الوفد بالتعرف على غرفة المراقبة (بالكاميرات ) التي تغطي المواقع المهمة والمنشأت، والممتلكات الحكومية للمحافظة عليها من العابثين .

إضافة إلى زيارة لمتحف إدريس الشاعري، و نادي تهامة الضوئي اللذان تمت تهيئتهما من قبل البلدية للعناية بالتراث الحضاري للمنطقة، ودعم للشباب ليكون نقطة انطلاق لإبداعات أبناء تهامة كافة، ؤأشار مصمع إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار زيارات المجالس البلدية لبعضها لهدف تبادل الخبرات، والتجارب في العمل البلدي، موضحاً أنه قد كان في استقبالهم رئيس المجلس البلدي لبلدية محايل إبراهيم الفاهمي وأعضاء المجلس البلدي لبلدية محايل، وعدد من مدراء الإدارات بالبلدية.