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أكثر من 1400 مستفيد من حملات توعوية مجتمعية نفذتها طب جامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=786926
المناطق - عسير

أقامت كلية الطب بجامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع ونادي طب الطالبات، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني مؤخرًا، حملتين توعويتين بمناسبتي اليوم العالمي للإبصار، واليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك في مجمع الراشد مول التجاري بأبها.

وقد تمت الحملتان بمتابعة عميد الكلية الأستاذ الدكتور سليمان الحميد، وتهدف حملة اليوم العالمي للإبصار إلى توعية المجتمع بالأمراض التي تصيب العيون وطرق الوقاية منها، وقد اشتملت أيضًا على خدمات فحص النظر، فيما هدفت حملة اليوم العالمي للصحة النفسية إلى التوعية بالأمراض النفسية المختلفة، وآثارها، ومدى خطورتها، بالإضافة إلى طرق اكتشافها والوقاية منها وآليات علاجها.

وقد شهدت الحملتان مشاركة عدد من أطباء الجامعة والمستشفى السعودي الألماني، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين والمتطوعات من كلية الطب، قدموا خدماتهم لأكثر من 1400 مستفيد ومستفيدة من مختلف فئات المجتمع.

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