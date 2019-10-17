أمانة عسير تطرح ٥ فرص استثمارية

المناطق - عسير

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات خمس فرص استثمارية بلغت مساحتها 196,639 م2 وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول الى القطاع الاستثماري في منطقة عسير أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي موضحاً بأن هذه الاستثمارات شملت مشاريع تشغيل, وصيانة المطاعم , ومقاهي قائمة في جبل ذرة بمساحة 8161م2 و أبو خيال على مساحة 10678 م2 ولمدة 15 سنة , وإنشاء وتشغيل , وصيانة مطعم , ومقهى ممشى الضباب بمساحة إجمالية 4800م2 ولمدة 25 سنة

وأضاف أن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار في المجال الفندقي من خلال فرصة إنشاء, وتشغيل فندق خمس نجوم لمطل جبل ثاه على مساحة 13.000م2 وإنشاء , وتشغيل وصيانة مركز المعارض , والمؤتمرات على مساحة 160000م2 لمدة 25 سنة .

وبين الحميدي أن أمانة منطقة عسير تعد من أكبر الامانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخراً، و التي بلغت 21 فرصة استثمارية متاحة حالياً على “بوابة بلدي ” في مواقع متعددة من عسير.

لافتا إلى أن طرح الفرص الاستثمارية جاء متنوعاً , و موزعاً على كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك بعد دراسات، وخطط دقيقة للمواقع الاستثمارية , للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية , منوهاً إلى الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع ,والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة , وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

يذكر إن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة مؤخراً جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص , والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة و دعمها اقتصاديا .