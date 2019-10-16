بلدية الخفجي تطرح 8 فرص استثماريه متنوعة عبر منصة “فرص”

الخفجي - المناطق

أنهت بلدية محافظة الخفجي الدراسة الخاصة لـ 8 فرص استثمارية متنوعه تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع، وتنوع الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن فرص استثمارات البلدية لهذا العام تتميز بعدد كبير من الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشكل الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية .

وأبان المهندس ” الحميداني “أن الفرص الاستثمارية المطروحة الـ 8 مزايدات عبارة عن تأجير موقع لإقامة صالة أفراح بمركز بالسفانية بمساحة 6284م2 وتأجير موقع لإقامة محلات تجارية (خ81) بشارع الملك عبدالله بمساحة 1120م2 وأيضاً تأجير موقع لإقامة محلات تجارية (خ82) بشارع الملك عبدالله بمساحة 1120م2 ، كما طرحت البلدية تأجير موقع لإقامة لوحات إعلانية من نوع (ميجا كوم) بالشوارع الرئيسية بمحافظة الخفجي بعدد (40) لوحة وتأجير موقع لإقامة لوحات إعلانية من نوع (موبي) بالشوارع الرئيسية بالمحافظة بعدد (300) لوحة، كما طرحت إقامة سوق تجاري بالخفجي بمخطط العزيزية بمساحة 9020م2 وتأجير موقع لإقامة مركز تجاري بمخطط التعاون بمساحة 6860م2 وتأجير موقع لإدارة وتشغيل وصيانة مبني مطعم قائم بالكورنيش بمساحة 900 .

ودعا المهندس محمد بن حزام الحميداني بالراغبين في الإستثمارات الدخول على منصة (فرص) والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة