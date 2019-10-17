الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

الرياض – سعد عسيري

كشفت وزارة التعليم عن 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات، وإعداد مستندات الطرح ل250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، كذلك طرح 250 مشروعاً وترسية عقودها بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع الاستلام النهائي ل 10 مشروعات تعليمية بقيمة 98,787,718.51 ريال، وإسناد 53 مبنى تعليمي لشركة تطوير كمرحلة أولى بقيمة 321,184,528 ريال، كذلك إسناد 32 مبنى تعليمي كمرحلة ثانية لشركة تطوير بقيمة إجمالية بلغت 449,999,998 ريال.

وأشار المهندس الشايع إلى الاستلام الابتدائي ل9 مشاريع تعليمية بقيمة 55,693,905,39 ريال، وتشكيل لجنة استلام إبتدائي ل18 مشروعاً تعليمياً بقيمة 74,490,312,07 ريال، مبيناً أن وزارة التعليم أصدرت خلال شهر أكتوبر الجاري قرار سحب 7 مشروعات بقيمة 81,798,505,80 ريال، وأيضاً فسخ عقود 4 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 37,574,640,15 ريال.