بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات

بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات

منطقة الرياض
بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

منطقة عسير
الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

الشايع : اعتماد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس

منطقة الرياض
بلدية الخفجي تطرح 8 فرص استثماريه متنوعة عبر منصة “فرص”

بلدية الخفجي تطرح 8 فرص استثماريه متنوعة عبر منصة “فرص”

المنطقة الشرقية

بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=786940
المناطق - عسير

أزالت بلدية محايل عسير بالتعاون مع لجنة التعديات بمحافظة محايل ما يزيد عن 170ألف م2 من الأراضي التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين وذلك شمال سوق المواشي بالمحافظة .

و أوضح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي جابر آل مصمع أن البلدية قامت على الفور بتبتير الموقع كامل للحفاظ عليه .

مشدداً بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يحاول التعدي على الأراضي الحكومية، والمخططات العامة.

و دعا المواطنين للتعاون والحفاظ على ممتلكات الدولة والإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد لبلاغات البلدية 940 لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود البلدية في تكثيف الجولات الرقابية على الأراضي الحكومية للحفاظ عليها، والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة .

روابط ذات صلة

أمانة عسير تطرح ٥ فرص استثمارية

أمانة عسير تطرح ٥ فرص استثمارية
أكثر من 1400 مستفيد من حملات توعوية مجتمعية نفذتها طب جامعة الملك خالد

أكثر من 1400 مستفيد من حملات توعوية مجتمعية نفذتها طب جامعة الملك خالد
بلدي محايل يستضيف ثلاث مجالس بلدية في زيارة استقصائية

بلدي محايل يستضيف ثلاث مجالس بلدية في زيارة استقصائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*