بلدية محايل تستعيد أكثر من 170 ألف م2 من الأراضي الحكومية

المناطق - عسير

أزالت بلدية محايل عسير بالتعاون مع لجنة التعديات بمحافظة محايل ما يزيد عن 170ألف م2 من الأراضي التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين وذلك شمال سوق المواشي بالمحافظة .

و أوضح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي جابر آل مصمع أن البلدية قامت على الفور بتبتير الموقع كامل للحفاظ عليه .

مشدداً بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يحاول التعدي على الأراضي الحكومية، والمخططات العامة.

و دعا المواطنين للتعاون والحفاظ على ممتلكات الدولة والإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد لبلاغات البلدية 940 لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود البلدية في تكثيف الجولات الرقابية على الأراضي الحكومية للحفاظ عليها، والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة .